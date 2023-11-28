Polonya'da Başbakan Morawiecki liderliğindeki yeni hükümet göreve başladı

Polonya'da Mateusz Morawiecki başbakanlığında kurulan yeni hükümet bugün göreve başladı.

KAYNAK: AA
Polonya'da Başbakan Morawiecki liderliğindeki yeni hükümet göreve başladı

Polonya'da Mateusz Morawiecki başbakanlığında yeni kurulan hükümet Cumhurbaşkanı Andrzej Duda huzurunda yemin ederek göreve başladı. Yarıdan fazlasını kadınların oluşturduğu yeni kabinede koltuğunu koruyan tek isim Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak oldu. Szymon Szynkowski vel Sek Dışişleri Bakanı olurken, İçişleri Bakanlığı'na Pawel Szefernaker getirildi. Yeni kabinede Adalet Bakanı Marcin Warchol, Sağlık Bakanı Ewa Krajewska, Maliye Bakanı Andrzej Kosztowniak, Bilim ve Eğitim Bakanı Krzysztof Szczucki, Altyapı Bakanı Alwin Gajadhur, Kültür ve Ulusal Miras Bakanı Dominika Chorosinska, İklim ve Çevre Bakanı Anna Lukaszewska-Trzeciakowska, Teknoloji ve Gelişim Bakanı Marline Malag, Sosyal Politika ve Aile Bakanı Dorota Bojemska, Turizm ve Spor Bakanı Danuta Dmowska-Andrzejuk, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Anna Gembicka, Bölgesel Politikalar ve Fonlar Bakanı Malgorzata Jarosinska-Jedynak ve Devlet Varlıkları Bakanı Marzena Malek oldu.

YENİ HÜKÜMET GÜVENOYU ALAMAYARAK DÜŞEBİLİR

Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) üyesi Başbakan Morawiecki'n kurduğu yeni hükümetin 2 hafta içerisinde programını açıklayarak parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor. Ancak Hukuk ve Adalet Partisi'nin geçtiğimiz 15 Ekim'de yapılan genel seçimlerde 460 üyeli parlamentonun alt kanadı Sejm'de 194 vekil çıkardığı dikkate alındığında Morawiecki hükümetinin güvenoyu için gereken 231 sayısına ulaşması mümkün görünmüyor. Yeni hükümetin güvenoyu alamayıp düşmesi durumunda ise hükümet kurma yetkisi parlamentonun alt kanadı Sejm üyelerine geçecek.

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ÜÇ PARTİ MORAWİECKİ HÜKÜMETİNE DESTEK VERMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Seçimlerde 157 parlamenter çıkaran Donald Tusk liderliğindeki Vatandaşlar Koalisyonu, 65 vekil çıkaran Üçüncü Yol ile 26 milletvekili çıkaran Yeni Sol ise yeni bir Morawiecki hükümetine destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Söz konusu üç siyasi oluşum ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, koalisyon hükümeti kurmaya hazır olduklarını bildirmişti.

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Toplamda 248 milletvekili bulunan bu üç siyasi oluşumun bir koalisyon hükümeti kurması durumunda parlamento aritmetiği dikkate alındığında güvenoyu alması için önünde bir engel bulunmuyor. Polonya anayasasına göre 46 parlamenterin imzası yeni başbakan adayını işaret etmeye yeterli olurken, eski Başbakan ve bir önceki AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un başbakanlık koltuğuna oturmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

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