Polonya'da İsrailler için kutsal olan şamdanı tahrip ettiler

Polonya haber ajansı PAP'a konuşan Wroclaw Belediye Başkanı Jacek Sutryk, 5 kişinin 14 Aralık gecesi şehir merkezindeki mumluğa tırmanarak, İsrail bayrağını indirip yaktıklarını ve Hanuka mumlarının bulunduğu menorayı devirip kaçtıklarını bildirdi.

Wroclaw Polisi'nden Rafal Jarzab da yaptığı açıklamada, "Polis, olayın faillerinin kimliklerini ve nerede olduklarını tespit etmek için açıklanamayacak operasyonlar da dahil olmak üzere kapsamlı faaliyetler yürütüyor" ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Konfederasyon Partisi milletvekili Grzegorz Braun, 12 Aralık'ta Yahudi bayramı Hanuka dolayısıyla Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de düzenlenen yıllık menora yakma töreninde yanan mumları söndürmek için yangın söndürücü kullanmıştı.