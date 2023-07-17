Polonya’da küçük uçak düştü: 5 ölü, 10 yaralı

Varşova yakınlarındaki bir havaalanında, SkyDive Havacılık Kulübüne ait bir Cessna 208 tipi uçak, iniş yaparken hangara çarparak düştü.

KAYNAK: İHA
Polonya’da küçük uçak düştü: 5 ölü, 10 yaralı

Kazada 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kötü hava koşulları etkili oldu

Kaza, Chrycynno Havaalanı'nda meydana geldi. Uçağın, kötü hava koşulları nedeniyle kontrolünü kaybettiği ve hangara çarptığı belirtildi. Hangarda ise sağanak yağıştan korunmak isteyen çok sayıda kişi bulunuyordu. Bu durum, kazanın etkisini arttırdı.

Ölü sayısı artabilir

Uçakta ve hangarda kaç kişinin olduğu henüz netleşmedi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw937213-01.jpg

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş istifa mı edecek? Flaş karar. Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Flaş karar. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Son Haberler
Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken vekil maaşı açıklaması Güncel
Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken vekil maaşı açıklaması
Görevi başındaki polise araç çarptı Yaşam
Görevi başındaki polise araç çarptı
İhracatın Darboğazları -1- Yazarlar
İhracatın Darboğazları -1-
Ne olacak bu Tunus’un hali? Yazarlar
Ne olacak bu Tunus’un hali?
Ekonomide rasyonalite... Zam fırtınası! Yazarlar
Ekonomide rasyonalite... Zam fırtınası!
Hayata hazır bireyler yetiştirmek Yazarlar
Hayata hazır bireyler yetiştirmek
Zam, zulüm; Çöküş... Yazarlar
Zam, zulüm; Çöküş...