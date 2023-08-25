Polonya'da lejyonella bakterisi alarmı. 7 kişi öldü

Polonya'da bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son bir haftada 7'ye yükseldi.

KAYNAK: AA
Polonya'da lejyonella bakterisi alarmı. 7 kişi öldü

Ülkenin güneydoğusundaki Rzeszow kentinde meydana gelen salgına yönelik incelemeler sürüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, lejyonella bakterisi dolayısıyla bir hafta içinde 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerin, 60 yaşın üzerinde 4 erkek ve 3 kadın olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan kişi sayısının ise 113 olduğu kaydedildi.

Su şebekesinden alınan numunelerin incelendiği ve sonuçların 28 Ağustos'ta açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, bakteri nedeniyle 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Grip benzeri semptomlarla başlayıp devamında zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi hastalıklara yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.

Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi en fazla, verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyonun yapıldığı yapılar ile otel, yurt, hastane gibi çok fazla insan tarafından kullanılan binalarda görülüyor.

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