Polonya'da lejyonella bakterisi nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Polonya'da bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

KAYNAK: AA
Polonya'da lejyonella bakterisi nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Polonya'da bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Ülkenin güneydoğusundaki Rzeszow kentinde salgına yönelik incelemeler sürüyor.

Rzeszow Sağlık Müfettişliği Başkanı Jaromir Slaczka yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 16 kişinin tamamının halihazırda başka tıbbi rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

Yetkililerce yapılan açıklamaya göre, lejyonella bakterisi yüzünden toplam 16 kişi yaşamını yitirdi.

Salgından bu yana ülke genelinde enfekte olan en az 155 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Grip benzeri semptomlarla başlayıp zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı, tedavi edilmediğinde solunum ve çoklu organ yetmezliğine yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.

Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi, en fazla, verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyon işleminin yapıldığı yapılar ile otel, yurt ve hastane gibi çok sayıda kişi tarafından kullanılan binalarda görülüyor.

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