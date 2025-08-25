Polonya’da perakende satışları üç ayın zirvesinde

Polonya ekonomisi, perakende sektöründeki güçlü performansla dikkat çekiyor. Temmuz 2025’te perakende satışlar, bir önceki yıla göre %4,8 artarak son üç ayın en yüksek büyüme oranına ulaştı. Bu artış, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti ve Haziran ayındaki %2,2’lik büyüme oranını geride bıraktı. Uzmanlar, bu yükselişi tüketici harcamalarındaki canlanmaya ve belirli sektörlerdeki güçlü talebe bağlıyor.

SEKTÖRLERDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Temmuz ayında perakende satışlardaki artış, özellikle tekstil, mobilya ve ilaç sektörlerinde kendini gösterdi. Tekstil, giyim ve ayakkabı satışları %13,2’lik artışla dikkat çekerken, mobilya, radyo, televizyon ve ev aletleri sektörü %13,8 büyüdü. İlaç, kozmetik ve ortopedik ekipman satışları da %7,2’lik artışla güçlü bir performans sergiledi.

Gıda, içecek ve tütün ürünleri satışları ise %4,7 artarak Haziran ayındaki %0,1’lik düşüşten toparlandı. Öte yandan, motorlu taşıt ve yedek parça satışları %4,5’le daha yavaş bir büyüme kaydederken, katı, sıvı ve gaz yakıt satışları %4,9’luk düşüşle olumsuz bir tablo çizdi.

AYLIK BAZDA CANLANMA

Aylık bazda incelendiğinde, perakende sektörü Temmuz 2025’te %4,4 büyüyerek Haziran ayındaki %1,8’lik düşüşü tersine çevirdi. Bu toparlanma, Polonya’daki tüketici güveninin yeniden canlandığına işaret ediyor.

Ekonomistler, bu verilerin Polonya ekonomisinin iç talebe dayalı büyüme trendini desteklediğini belirtiyor.

EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKI

Polonya’nın perakende sektöründeki bu yükseliş, ülkenin ekonomik toparlanma sürecine olumlu katkı sağlıyor. Avrupa genelinde ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde, Polonya’nın tüketici harcamalarındaki artış, ekonomik istikrarın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, özellikle tekstil ve mobilya gibi sektörlerdeki güçlü talebin, iç piyasanın canlılığını koruduğunu gösterdiğini ifade ediyor. Ancak, yakıt satışlarındaki gerileme, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketiciler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Analistler, perakende satışlardaki bu artışın, Polonya Merkez Bankası’nın para politikası kararlarını etkileyebileceğini belirtiyor. Tüketici harcamalarındaki canlanma, enflasyon üzerinde baskı yaratabilir. Öte yandan, enerji sektöründeki zayıf performans, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklerin Polonya ekonomisi üzerindeki etkisini sınırlayabilir.

Önümüzdeki aylarda perakende satışların seyri, Polonya’nın ekonomik büyüme patikasını daha net bir şekilde ortaya koyacak.Polonya’daki bu ekonomik canlanma, hem yerel hem de uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor. Tüketici talebindeki artışın devam etmesi halinde, Polonya ekonomisinin 2025 yılında daha güçlü bir büyüme performansı sergilemesi bekleniyor.