Polonya'daki NATO tatbikatında bir İspanyol askeri öldü

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Defender 24" adlı NATO tatbikatında gerçek mermilerle yapılan taktik eğitim sırasında yaşanan bir kaza sonucunda 43 yaşındaki B.G.P.A. adlı bir onbaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

Askerin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden askerin ailesine ve Ceuta kentindeki askeri birlikteki meslektaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Ayrıca, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de konuyla ilgili bir paylaşım yaptığı belirtildi. Sanchez, "NATO'nun tatbikatı sırasında Polonya'da gerçekleşen bir kaza sonucu hayatını kaybeden İspanyol askerinin ailesine ve tüm meslektaşlarına en içten başsağlığı dileklerimi sunarım." şeklinde açıklamada bulundu.