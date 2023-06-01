Polonya'dan Moldova'ya 6 uçak dolusu silah ve mühimmat

Polonya, Moldova polisine 6 uçak dolusu silah ve mühimmat gönderdi.

Polonya'dan Moldova'ya 6 uçak dolusu silah ve mühimmat

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Moldova polisine silah, cephane ve teçhizat gönderilmesi kararı aldıklarını bildirdi. Kaminski sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "İçerideki istikrarsızlaştırma girişimlerine direnen bağımsız ve egemen Moldova bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Moldova polisine büyük miktarda silah, cephane ve teçhizat gönderilmesine karar verdim" dedi.aw904280-02.jpgSöz konusu silahların ülke içinde istikrarı bozma girişimlerini önlemeye yardımcı olacağını belirten Kaminski, silahların 2 adet C-130 Hercules ve 4 adet CASA C-295M uçaklarıyla taşındığını söyledi. Kaminski ayrıca, Moldova tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya yanlısı ŞORA partisi lideri Ilana Şora'yı da yaptırım listesine aldıklarını duyurdu. (İHA)

aw904280-03.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadını, İmamoğlu'nun CHP'li olduğuna kimse inandıramadı Güncel
Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadını, İmamoğlu'nun CHP'li olduğuna kimse inandıramadı
Bloomberg'den çarpıcı Mehmet Şimşek analizi: Hangi aklı başında ister Ekonomi
Bloomberg'den çarpıcı Mehmet Şimşek analizi: Hangi aklı başında ister
Hataylı esnafın yüreğinizi burkacak isyanı ‘Suriyeliler, 'Atatürk'ün bizden aldığı Hatay'ı geri aldık.' diyorlar’ Güncel
Hataylı esnafın yüreğinizi burkacak isyanı ‘Suriyeliler, 'Atatürk'ün bizden aldığı Hatay'ı geri aldık.' diyorlar’
Aksarayspor'un şampiyonluk kupası çalındı Spor
Aksarayspor'un şampiyonluk kupası çalındı
Ümit Özdağ gençlere seslendi. Erdoğan kazanırken kaybetti. Atatürk gibi düşünün ve Türk halkına güvenin Siyaset
Ümit Özdağ gençlere seslendi. Erdoğan kazanırken kaybetti. Atatürk gibi düşünün ve Türk halkına güvenin
Samet Aybaba kulübeye geri dönüyor. Yeni takımı belli oldu Spor
Samet Aybaba kulübeye geri dönüyor. Yeni takımı belli oldu