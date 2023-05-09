Polonyalı Bakandan Rusları kızdıracak açıklama: Gerekirse MİG-29'ların hepsini veririz

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukrayna'ya halihazırda 10 MiG-29 savaş uçağı verdiklerini açıkladı ve ekledi: Gerekirse bütün MİG'lerimizi verebiliriz.

Polonyalı Bakandan Rusları kızdıracak açıklama: Gerekirse MİG-29'ların hepsini veririz

Polonya Savunma Bakanı'ndan Rusları küplere bindirecek bir açıklama geldi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Ukrayna'ya halihazırda 10 MiG-29 savaş uçağı verdiklerini açıkladı.

Ottawa'da Kanada Savunma Bakanı Anita Anand'la düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Blaszczak, Kiev'e MiG-29 tedarikine ilişkin bilgi verdi.

Blaszczak, Ukrayna'ya şimdiye dek 10 MiG-29 savaş uçağı verdiklerinin altını çizdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Ukrayna'ya toplamda 14 MiG-29 uçağı vereceklerini, gerekli görülmesi halinde ülkesine ait tüm MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edeceğini açıklamıştı.

Almanya, 2002'de Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu'ndan (NVA) devraldığı 23 MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.

Almanya'dan devralınan MiG-29'ların yanı sıra Polonya'nın envanterinde eski SSCB ve eski Çekoslovakya tarafından tedarik edilen MiG-29'lar da bulunuyor.

Polonya'nın yanı sıra Slovakya da 4 MiG-29'u Kiev'e teslim ettiğini duyurmuştu.

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