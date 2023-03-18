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Slovakya Rusya'yı kızdırdı. Hükümet Ukrayna'ya Mig-29 göndermeye onay verdi

Slovakya'da hükümet, Ukrayna'ya 13 Mig-29 savaş uçağı gönderilmesini onayladı. İlk tehdit Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi ve "Bu silahlar daha önce söylediğimiz gibi askeri operasyonun seyrini değiştirmeyecek ve imha edilecek" dedi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 12:29
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Hükümet onay verdi Slovakya Rusya'yı kızdırdı 2. NATO ülkesi oldu

Slovakya Rusya'yı kızdırdı. Hükümet Ukrayna'ya Mig-29 göndermeye onay verdi
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Slovakya Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme kararını hayatı geçiriyor. Slovakya hükümeti Ukrayna’ya 13 adet MiG-29 savaş uçağı bağışlayacağını duyurdu. Bu duyuru, Polonya’nın ileriki günlerde Ukrayna'ya 4 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladığını açıklamasının ardından geldi.

Böylelikle Rusya’nın sert uyarılarına rağmen Ukrayna’ya savaş uçağı gönderme kararı alan NATO üyesi ülke sayısı ikiye çıktı.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, “Ukrayna’ya 13 adet MiG-29 uçağı teslim edeceğiz” diyerek gelişmeyi basına duyurdu,

"AMACIMIZ UKRAYNA'NIN KENDİSİNİ KORUYABİLMESİ"

Ülkesinin Ukrayna’ya ayrıca Kub hava savunma sistemi vereceğini duyuran Eduard Heger, “Bu MiG'leri vermemizin nedeni sivillerin evlerine düşen ve insanların ölmesine neden olan birçok bombaya karşı Ukrayna’nın kendisini koruyabilmesi.” dedi.

Ukrayna ve Polonya ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Heger, “Bütün adımları ilgili ülkelerle koordine içinde atıyoruz.” dedi. Heger, Kiev’e verilen silahların masrafının AB’nin Ukrayna için kurduğu fon tarafından karşılanacağını bildirdi.

"ASKERİ OPERASYONUN SEYRİ DEĞİŞMEYECEK"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada Slovakya’ya verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ukrayna’nın filosunda 43 savaş uçağı olduğu tahmin ediliyor.

Bu arada Kremlin’den bugün yapılan açıklamada Polonya ve Slovakya tarafından Ukrayna’ya verilen savaş uçaklarının imha edileceği tehdidinde bulunuldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov basına yaptığı açıklamada, “Bu silahlar daha önce söylediğimiz gibi askeri operasyonun seyrini değiştirmeyecek ve elbette imha edilecek.” dedi.

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