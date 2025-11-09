Fransa’da Metz, Lille ve Bordeaux formaları giydikten sonra kariyerine Türkiye’de devam eden Polonyalı futbolcu Ludovic Obraniak, yalnızca 6 ay geçirdiği Rizespor dönemine ve teknik direktör Hikmet Karaman'a dair büyük övgülerde bulundu. 2015 ocak ayında Rizespor'a kiralık olarak gelen ve 2018 yazında futbolu bırakan Obraniak, L’Epopee d’Iso'ya açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Nafi Alpay'ın sosyal medya üzerinden verdiği habere göre Obraniak Türkiye'de oynadığı dönemli ilgili şunları söyledi: "Werder Bremen’den sonra Türkiye’ye kiralık gittim ve beni tamamiyle dönüştüren çılgın bir adamla tanıştım. Hayatın güzellikleri ve size hazırladığı sürprizler… Rizespor’un ismini dahi duymamıştım, hiç bilmediğim bir takımdı. Recep Tayyip Erdoğan’ın şehrinin takımıymış. Şehir’de yapacak hiçbir şey yok. Harika insanlar, çay ve futbol. Başka bir şey de yok zaten. Ancak futbol olarak muazzam bir 6 ay geçirdim diyebilirim. Rizespor’da oynamaktan çok büyük keyif aldım gerçekten. İnsanları çok güzeldi. Kariyerimin en güzel dönemlerinden biri oldu diyebilirim. Korkuyla gitmiştim. Kimse ingilizce bilmiyordu, şehirde bir şey yoktu. Üstelik ailemi de Almanya’ya daha yeni götürmüştüm. Ailem olmadan, yalnız bir başıma gitmiştim Rize’ye. Ailemi yanımda götürmeyi denedim ancak Rize’de ne İngilizce eğitim veren okul, ne de İngilizce eğitim veren kreş vardı. Her şey Türkçe’ydi. Altı ay tek başıma yaşadım. Sınandığımı hissettiğim zor bir süreç oldu ancak üstesinden gelmeyi başardım.

'DELİ DOLU BİR ADAM HİKMET KARAMAN'

Bu büyük ölçüde takımın başındaki beni tamamen sarsan/derinden etkileyen bir çeşit Türk Marcelo Bielsa olarak tanımlayabileceğim teknik direktörümüz Hikmet Karaman sayesinde oldu. Deli dolu bir adam. Hikmet Karaman, benden, yapabileceğimi hiç hayal dahi etmediğim şeyler istedi. Beni box to box orta sahaya dönüştürdü. Bana çılgın bir hazırlık programı yaptırdı, bir ara gerçekten her şeyi bırakarak kendimi tamamen kaybedeceğimi sandım.

'ÜÇ HAFTA TOPA DOKUNMAMA İZİN VERMEDİ'

Benden tam olarak ne istediğini anlamıyordum. Kendisine çaresizce nasıl bir oyuncu olduğumu anlatmaya çalışıyordum ‘teknik bir oyuncuyum, neden sadece koşuyorum?’ gibi gibi.Üç hafta boyunca topa dokunmama izin vermedi. Benimle bir sorunu mu var diye düşünüyordum. Antrenmanda sürekli yanıma gelip ‘Obri calm down, i have a plan for you/Sakin ol, senin için bir planım var.’ diyordu. Tamam bir planın var da, benimle de paylaş! Bana hep sakin ol diyordu.

'GALATASARAY MAÇINDAN SONRA İNANAMADIM'

Kendisine güvenmekten başka çarem yoktu. Daha sonrasında ilk maçımıza Galatasaray karşısında çıktık. Tüm maç boyunca deli gibi koştum. 12 km’yi gördüm galiba. Maç içinde ben bile kendime şaşırdım. Maç sonunda bireysel istatistiklerime baktığımda inanamadım. Bu konudaki pişmanlığım oyun tarzımdaki gerekli değişimi, belki de biraz geç fark etmek oldu diyebilirim. Birçok antrenör, mental ve teknik kapasitemin sınırlarını zorlamıştı. Ancak fiziksel kapasitemin sınırlarını zorlayan tek antrenör Hikmet Karaman oldu.”