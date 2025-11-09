Fenerbahçe'den Como'ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olan Diego Carlos, İtalyan ekibinde aradığı istikrarı buldu. Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper, sakatlıkların da etkisiyle sarı-lacivertlilerde yalnızca 5 maçta süre bulabildi.

Diego Carlos, yaz transfer döneminde gittiği Como'da ise şimdiden Fenerbahçe'deki maç sayısını geride bıraktı. Como forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Carlos, bu maçların 7'sine ilk 11'de başladı.

Spor yazarları Antalyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O ismi öve öve bitiremedilerSpor yazarları Antalyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O ismi öve öve bitiremedilerSpor

Fenerbahçe'de kovulma aşamasına gelmişti! Şimdi Serie A'yı sallıyor - Resim : 2

Beşiktaş'a yakın isimden kulübü karıştıracak iddia! 'Sergen Yalçın ihanet ediyor'Beşiktaş'a yakın isimden kulübü karıştıracak iddia! 'Sergen Yalçın ihanet ediyor'Spor

DIEGO CARLOS CESC FABREGAS'IN PRENSİ OLDU

İtalyan ekibinin savunmasındaki önemli isimlerden biri olan 32 yaşındaki futbolcu, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın da en çok güvendiği futbolculardan biri olmayı başardı. Como, savunmada Diego Carlos'un süre bulduğu son 5 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Alvaro Morata sahada çıldırdı! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Öyle bir hareket yaptı ki...Alvaro Morata sahada çıldırdı! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Öyle bir hareket yaptı ki...Spor
İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı!İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı!Spor
İtalya'dan haber var! Galatasaray'ın kasasını dolduracak teklifİtalya'dan haber var! Galatasaray'ın kasasını dolduracak teklifSpor