Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen ile ilgili Tümer Metin, NOW Spor ekranlarında çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbol adamı, Osimhen için övgü dolu sözler sarf etti.

Beşiktaş'a yakın isimden kulübü karıştıracak iddia! 'Sergen Yalçın ihanet ediyor'Beşiktaş'a yakın isimden kulübü karıştıracak iddia! 'Sergen Yalçın ihanet ediyor'Spor

Tümer Metin'den olay Victor Osimhen sözleri! Galatasaraylılar çok kızacak - Resim : 2

Beşiktaş'a yakın isimden kulübü karıştıracak iddia! 'Sergen Yalçın ihanet ediyor'Beşiktaş'a yakın isimden kulübü karıştıracak iddia! 'Sergen Yalçın ihanet ediyor'Spor

İşte Tümer Metin'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"'Galatasaray'da Osimhen'in ne işi var?' diyorum çünkü gerçekten olağanüstü bir futbolcu izliyoruz burada. Bize de 5 gömlek fazla, ülkeye de 5 gömlek fazla. Dünyanın her takımında gözü kapalı yaz 1. santrfor olur. Haaland'ın olduğu takım (Manchester City) dahil, benim nazarımda. Haaland'ın da önünde. Koy Barcelona'ya 1. santrfor. Belki biraz Mbappe önde, belki biraz. Onun dışında her yerde 1 numara."

İtalya'dan haber var! Galatasaray'ın kasasını dolduracak teklifİtalya'dan haber var! Galatasaray'ın kasasını dolduracak teklifSpor
İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı!İrfan Can Kahveci gerçeği ortaya çıktı!Spor
Alvaro Morata sahada çıldırdı! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Öyle bir hareket yaptı ki...Alvaro Morata sahada çıldırdı! Kimse ne olduğunu anlayamadı: Öyle bir hareket yaptı ki...Spor