Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen ile ilgili Tümer Metin, NOW Spor ekranlarında çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbol adamı, Osimhen için övgü dolu sözler sarf etti.

İşte Tümer Metin'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"'Galatasaray'da Osimhen'in ne işi var?' diyorum çünkü gerçekten olağanüstü bir futbolcu izliyoruz burada. Bize de 5 gömlek fazla, ülkeye de 5 gömlek fazla. Dünyanın her takımında gözü kapalı yaz 1. santrfor olur. Haaland'ın olduğu takım (Manchester City) dahil, benim nazarımda. Haaland'ın da önünde. Koy Barcelona'ya 1. santrfor. Belki biraz Mbappe önde, belki biraz. Onun dışında her yerde 1 numara."