Polonyalı turisti Pamukkale’de unutup Salda’ya gittiler

Kaynak: İHA
Polonyalı turisti Pamukkale’de unutup Salda’ya gittiler
Dünyaca ünlü Pamukkale’yi görmek için gelen yabancı kafile, 70 yaşındaki Polonyalı kadını Denizli’de unutup Salda Gölüne gitti.

UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale’yi görmek için Denizli’ye gelen yabancı turist kafilesi, tur sonrasında dün öğle saatlerinde kentten ayrılarak sonraki durakları olan Burdur’daki Salda Gölü’ne gitti.

100 kilometre ilerledikten sonra kafileyi araçtan indiren tur rehberi, 70 yaşındaki Polonyalı bir kadın turistin olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine turistin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Çalışmalara komando birliği de destek verdi.

Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti’nde yapılan araştırmalarda, Polonyalı kadınana ilişkin herhangi bir ize rastlanmadı.

Kayıp turistin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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