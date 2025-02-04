Pompada fahiş zam kapıda! Araç sahipleri bu gece yarısından önce benzin istasyonlarına akın edecek

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Pompaya gelen zam yağmuru devam ederken bu gece yarısından itibaren geçerli olacak otogaz (LPG) zammı için detaylar belli oldu.

Dünkü fiyatlara göre kuruş farkıyla küçük zamlar gelirken, LPG için bu geceden itibaren fahiş bir zam iddiası gündeme geldi. Benzin ve motorinde ise bu gece itibariyle zam beklenmiyor.

Peki, 4 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? LPG'ye bu gece yarısından itibaren ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve yeni gelecek zammın detayları...

GÜNCEL FİYATLAR

4 Şubat 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa

Benzin litre fiyatı: 46.34 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İstanbul Anadolu

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL

Motorin litre fiyatı: 46.36 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 46.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 47.23 TL

Motorin litre fiyatı: 47.53 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Otogaz fiyatı iller ve bayiler arasında farklılık gösterirken, bu geceki zamla birlikte otogazın (LPG) litre fiyatının yaklaşık olarak İstanbul'da 28.91 TL'ye yükseleceği söyleniyor.

Bu da matematiksel olarak fiyatların İstanbul Anadolu yakasında 3.02 TL, İstanbul Avrupa yakasında 2.42 TL civarlarında yükseleceğini gösteriyor.