Vatandaşların sık sık kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında şüpheli ve canilere 'caydırıcı cezalar' verilmesine yönelik çağrıları sürerken dehşet veren haber Muş'tan geldi. Yeşilyurt Mahallesi’nde boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D. ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasemin D.’nin kırmızı alanda tedavisi sürerken, Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli E.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.