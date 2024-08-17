Pompalı tüfekle rastgele ateş açtılar. 4 yaralı

Kaynak: AA
Pompalı tüfekle rastgele ateş açtılar. 4 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, hareket halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi'nde gerçekleşti. Henüz plakası belirlenemeyen bir aracın içindeki saldırganlar, pompalı tüfekle çevredeki insanlara ve binalara ateş açtı.

Tüfek seslerini duyan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada, market önünde bekleyen Y.E.Ç. ve H.Ç. isimli iki kişi, açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırganlar, Beyazıtlı Bulvarı’nda da motosikletle seyir halinde olan N.T. ve H.Ç.'yi vurarak yaraladı ve hızla olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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