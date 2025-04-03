Pompeii'de tarihi keşif: 2000 yıllık muhteşem heykeller bulundu!

Kaynak: DHA
Pompeii'de tarihi keşif: 2000 yıllık muhteşem heykeller bulundu!

Antik Roma kenti Pompeii'de yapılan arkeolojik kazılarda, MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasından öncesine ait büyük bir mezarda, neredeyse gerçek boyutlarda iki mermer heykel gün yüzüne çıkarıldı.

Toga giymiş bir erkek figürü

Zarif bir kadın figürü

Rahibelerin dönemindeki sosyal gücü yansıtıyor

Gerçek boyutlara yakın ölçülerde


Pompeii Arkeoloji Parkı yetkilileri, bu keşfin antik kentteki rahibelerin sahip olduğu güç ve statüye yeni bir bakış açısı kazandırdığını belirtti. Heykeller, 16 Nisan'da açılacak olan "Antik Pompeii'de Kadın Olmak" (Essere donna nell'antica Pompei) sergisinin en öne çıkan eserleri olarak sergilenecek.

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RESTORASYON SÜRECİ:

Heykeller Pompeii'nin 'Palestra Grande' alanına taşındı

Ziyaretçiler restorasyon çalışmalarını canlı izleyebilecek

Uzmanlar tarafından özenli bir şekilde temizlenecek ve korunacak

Bu keşif, Vezüv felaketi öncesinde Pompeii'deki sosyal hayat ve dini hiyerarşi hakkında yeni bilgiler sunuyor. Heykellerin bulunduğu mezarın büyüklüğü ve işçiliği, bu kişilerin toplumda önemli bir statüye sahip olduğunu gösteriyor.

Arkeologlar, Pompeii'nin hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı olduğunu ve bu tür buluntuların antik Roma yaşamını anlamamıza katkı sağladığını vurguluyor. Sergi, ziyaretçilere 2000 yıl öncesinin sanat anlayışı ve sosyal yapısı hakkında eşsiz bir deneyim sunacak.

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pompeideki-kazilarda-iki-adet-gercek-bo-641396-190031.jpg

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