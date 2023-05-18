Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'ndaki patlamalar devam ediyor ve bu durum Puebla eyaletindeki bazı kentlerde okulların tatil edilmesine yol açtı.

Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlamalar okulları tatil etti

Yanardağdaki patlamalar nedeniyle çevre kentlerde kül yağışı yaşanırken, Puebla eyaletinde bulunan 22 kentteki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Puebla Eyalet Valisi Salomon Cespedes, Popocatepetl Yanardağı'nın yakınındaki kentlerde sürekli olarak kül yağışının yaşandığını belirtti ve bu nedenle bu şehirlerin belediye başkanlarıyla görüşülerek, bölgede eğitime sanal ortamda devam edilmesi kararının alındığını açıkladı.

Yanardağın sivil koruma yetkilileri tarafından takip edildiğini vurgulayan Vali Cespedes, paniğe neden olacak bir durumun oluşmadığını ve halka sakin olma çağrısında bulundu.

Kül yağışı nedeniyle uçuşlar askıya alınmıştı

Popocatepetl Yanardağı’nda son günlerde yaşanan patlama faaliyetleri ve buna bağlı olarak çevrede görülen kül yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Geçtiğimiz nisan ayında Puebla Uluslararası Havaalanı pistlerinde kül yağışı nedeniyle biriken küllerin temizlenmesi için uçuşlar 1 gün süreyle askıya alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de yanardağa yakın bölgelerde, patlamaların şiddetiyle bazı evlerin camlarının kırıldığı bildirilmişti. Bir yıldan fazla süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’nda geçtiğimiz yıl toplam 113 patlama meydana gelmiş, 2023 yılının başından bugüne kadar kaydedilen patlama sayısı ise 503’e ulaştı.

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