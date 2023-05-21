Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin en popüler ismiydi

2003-2004 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan, jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan gibi isimlerin de yer aldığı Popstar Türkiye yarışması günümüzde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir dönemin popüler yarışma programı olan Popstar Türkiye, yarışmacıların yıllar içindeki değişimiyle gündeme geliyor.

Haftalar süren yarışmada Abidin ve Firdevs finale kalmıştı. İlan-ı aşkıyla gündem olan Abidin yarışmayı birincilikle bitirirken Firdevs ikinci olmuştu.

Popstar Türkiye yarışmasıyla şöhreti yakalayan Firdevs Güneş, yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimiyle ağızları açık bıraktı.

ŞİMDİ TANINMAZ HALDE

Yarışmaya katıldıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Firdevs Güneş'in son hali görenleri şoke etti.

Popstar yarışmasına katıldıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Firdevs Güneş, "Yaşadığım şehir, iş çevrem ve arkadaşlarım değişti. Yurt içi ve yurt dışı seyahat etme fırsatı buldum. Sosyal ve kültürel olarak daha şanslı bir konuma yükseldim. Kısacası hayatım tamamen değişti" dedi.

Şimdilerde bambaşka bir hayat sürdüren ve 2014'te Erdoğan Avcı ile nikah masasına oturan Firdevs Güneş, “İstanbul'da olması muhtemel deprem nedeniyle memleketim Bolu'ya yerleştim. Burası zaten küçük bir cennet. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sayesinde gelişmeye ve korunmaya devam ediyor. Sahne çalışmalarım devam ediyor. Büyük hırsları olan biri değilim. Yaşamımda huzur ve mutluluk ön planda. Mutlu bir evliliğim ve çok sevdiğim sokak hayvanlarım ile güzel bir çevrem var. Anı yaşıyorum...” dedi.