Popüler navigasyon uygulamasından android kullanıcılarını üzen haber

Navigasyon dünyasının önde gelen uygulamalarından Waze, köklü bir değişikliğe gidiyor. Yaklaşan güncellemelerle birlikte, eski Android işletim sistemine sahip cihazlar için yeni özelliklerin ve güvenlik güncellemelerinin sunulması durdurulacak. Şirketin bu kararı, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileme potansiyeli taşıyor ve teknoloji gündemine bomba gibi düştü. Özellikle Android 9 ve daha eski sürümlerde çalışan cihaz sahipleri için Waze'in geleceği belirsizleşiyor.

MİLYONLARCA KULLANICI GÜNCELLEME ALAMAYACAK

Waze'in en son beta sürümü olan 5.9.90 ve üzeri sürümler, artık Android 10 veya daha yüksek bir sürüm gerektiriyor. Bu, daha önce Android 8.0 ve üzeri cihazları destekleyen uygulamanın, milyonlarca eski cihazı kapsam dışı bırakacağı anlamına geliyor. Beta kullanıcıları, bu değişikliğin yakında devreye gireceğini gösteren bir uyarı mesajıyla karşılaştı. Uygulama, eski sürümlerde çalışan kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edebileceğini ancak yeni güncelleme ve özelliklerden mahrum kalacağını belirtiyor. Bu durum, uzun vadede uygulamanın eski cihazlarda işlevselliğini tamamen yitirebileceği endişesini beraberinde getiriyor.

DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Waze'in bu stratejik kararı henüz genel kullanıcılara sunulmuş değil. Ancak beta sürümdeki bu gelişmeler, değişikliğin çok yakında, muhtemelen birkaç hafta içinde başlayacağına işaret ediyor. Uygulamanın yeni gereksinimleri, Temmuz ayının sonundan bu yana beta versiyonlarda mevcut. Google Play Store'da henüz kararlı sürümde bir değişiklik görülmese de, beklenen güncelleme ile bu yeni şartın tüm kullanıcılara yayılması bekleniyor. Bu hamle, Waze'in teknolojisini daha yeni cihazlara optimize etme ve eski cihazların getirdiği teknik yükten kurtulma çabası olarak yorumlanıyor.

RAKİPLERİNDEN FARKLI BİR YAKLAŞIM

Waze'in bu kararı, ana rakibi Google Haritalar ile arasındaki farkı gözler önüne seriyor. Google'ın kendi navigasyon uygulaması olan Google Haritalar, hala Android 8.0 ve üzeri sürümleri desteklemeye devam ediyor. Bu durum, Waze'in eski cihaz sahiplerini rakip uygulamalara yönlendirebileceği spekülasyonlarına yol açtı. Waze'in bu agresif stratejisi, kullanıcı tabanını koruma konusunda riskler barındırırken, diğer yandan uygulamanın performansını ve yeni özellikler için gerekli altyapıyı güçlendirme potansiyeli taşıyor.

KAÇ KULLANICI ETKİLENECEK?

Yılın başlarında yapılan bir araştırmaya göre, Android cihazların yalnızca yüzde 5,8'i Android 9.0 veya daha eski bir sürümle çalışıyor. Bu oran ilk bakışta düşük gibi görünse de, dünya genelindeki milyarlarca Android kullanıcısı düşünüldüğünde, bu karardan etkilenen kişi sayısının oldukça yüksek olacağı tahmin ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki eski nesil akıllı telefon kullanıcılarının, bu durumdan en fazla etkilenecek kesim olması bekleniyor.

GELECEK BELİRSİZLİĞİ VE KULLANICI TEPKİLERİ

Waze'in bu adımı, kullanıcı deneyimi açısından bazı belirsizlikler yaratıyor. Uygulama, eski cihazlarda hala çalışmaya devam edecek olsa da, yeni harita verileri, trafik bilgisi güncellemeleri veya güvenlik yamaları alamayacak olması büyük bir eksiklik teşkil ediyor. Bu durum, kullanıcıların güvenlik endişesi duymasına ve alternatif çözümler aramasına neden olabilir. Waze'in bu kararla ilgili resmi bir açıklama yapması ve kullanıcıların bu geçiş sürecini nasıl yöneteceği merakla bekleniyor.