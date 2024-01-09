Porsiyonu 100 liradan satılıyor. Türkiye’de ilk kez denendi. Müşteriler sıraya girdi

Antalya Kumluca’da tavuk döner ustası Vedat Yavuzer yapılamayanı yaptı, dükkanına müşteri yağıyor.

Yavuzer, eşinin önerisiyle mantar döner yapmaya karar verdi ve harekete geçti. Akşamları döner bitince Yavuzer, döner ocağına mantar takıyor.

Döner makinasında tavuk ya da et yerine mantar gören müşteriler ise şaşkınlık yaşıyor. Tadına bakan adeta bağımlısı oldu.

Kilosu 100 ile 150 TL arasında yetişen mantarın döner porsiyonu ise 100 TL'den satılıyor.

MANTAR DÖNER

İlk defa mantar döneri yediğini belirten müşteri Özcan Arı ise “Nefis harika olmuş” yorumunu yaptı.

47 yaşındaki iş yeri sahibi Vedat Yavuzer ise, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştıklarını ve müşterilerin mantar döneri çok beğendiğini söyledi.

Yavuzer, "Mantar döneri sayesinde müşterilerimiz de arttı. Özel olarak mantar yemeye gelen müşterilerimiz var. Biz mantar dönerine sadece yöremizin zeytinyağını ekliyoruz. Ama daha çeşitli soslarda eklenebilir. Çeşitli soslar ekleyip birde öyle deneyeceğiz” ifadelerini kullandı.