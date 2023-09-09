Porsuk Çayı’na düşen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşen 2 kardeşten 16 yaşındaki Kübra Akar hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Porsuk Çayı’na düşen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

Olay, Odunpazarı İlçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Yörük Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belma Akar ile çocukları Kübra Akar (16) ve M.A. (10) Porsuk Çayı kenarında oturduğu esnada henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kardeş suya düştü.

İhbar üzerinde olay yerine Polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile 10 yaşındaki M.A., sudan çıkarıldı. Bilinci açık halde sudan çıkarılan M.A., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen AFAD dalgıçları, suda kaybolan 16 yaşındaki Kübra Akar’ı bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda 16 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Kübra Akar’ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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