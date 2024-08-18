Porsuk Çayı'nda ceset

Kaynak: İHA
Porsuk Çayı'nda ceset

Porsuk Çayı'na düştüğü iddia edilen vatandaşın cesedi çıktı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu. 19 Mayıs Caddesi'ndeki Aydın Arat Parkı'ndan geçen çayda bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Porsuk Çayı'nda bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Bunun üzerine, cesedin çıkarılması için AFAD su altı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından, 67 yaşındaki Zeki Kireç olduğu belirlenen ceset, AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Kireç hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmadığı tespit edilirken, çaya düşerek boğulduğu tahmin ediliyor. Zeki Kireç'in cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gelecek olan yasağı açıkladı Spor
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gelecek olan yasağı açıkladı
Mini araç tırın önünde oyuncağa döndü Yaşam
Mini araç tırın önünde oyuncağa döndü
Son dakika... Aydın Muğla karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı Gündem
Son dakika... Aydın Muğla karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
Oslo'da Filistin'e destek gösterisi Dünya
Oslo'da Filistin'e destek gösterisi
Salça kazanı bomba gibi patladı Yaşam
Salça kazanı bomba gibi patladı
Milan katliamının acısı 37 yıldır dinmiyor Gündem
Milan katliamının acısı 37 yıldır dinmiyor
Deniz Öncü 11. oldu Spor
Deniz Öncü 11. oldu