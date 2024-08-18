Porsuk Çayı'nda ceset

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu. 19 Mayıs Caddesi'ndeki Aydın Arat Parkı'ndan geçen çayda bir ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Porsuk Çayı'nda bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Bunun üzerine, cesedin çıkarılması için AFAD su altı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından, 67 yaşındaki Zeki Kireç olduğu belirlenen ceset, AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Kireç hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmadığı tespit edilirken, çaya düşerek boğulduğu tahmin ediliyor. Zeki Kireç'in cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.