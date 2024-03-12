Portakallı kek tarifi

Kaynak: Haber Merkezi Ufuk Cingöz
Portakallı kek tarifi
Müthiş tadı ve aromasıyla çay saatlerinde sofranızdan eksik etmeyeceğiniz bir portakallı kek tarifi sizlerle.

MALZEMELER:

Kek için:

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı portakal suyu

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 2,5 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

- 2 paket vanilya

- Kek kalıbını yağlamak için:

- 1 yemek kaşığı tereyağı

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Portakallı kek için oda sıcaklığındaki yumurtaları şekerle birlikte bir karıştırma kabına alın ve güzelce çırpın. Ardından üzerine sıvı yağ ve portakal suyunu da ekleyerek çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve vanilini de eleyerek harca ekleyin.

Tüm malzemeleri kıvam alana kadar çırpın ve yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 35 ya da 40 dakika pişirin.

Piştikten sonra oda sıcaklığında soğutun. Daha sonra kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun…

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