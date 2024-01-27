Portakallı kurabiye tarifinin püf noktaları

Tatlıların en vazgeçilmezi kurabiyenin birçok çeşidi vardır. Portakallı kurabiye de çok sevilen lezzetlerden biridir.

Yumuşak bir portakallı kurabiye için öncelikle malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. En önemli adım bu.

İkinci olarak margarini iyice eritmemiz gerekiyor. Hamurda margarinin kalmaması gerekiyor.

Portakalın hem suyu hem de rendelenmiş kabuklarının koyulması gerekiyor.

Hamuru iyice malzemelerle yedirmek lazım.

İşte malzemeler:

Un

Portakal

Toz şeker

Yumurta

Sıvı yağ

Kabartma tozu ve vanilin

Margarin