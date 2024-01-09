Portakallı revani nasıl yapılır?

Malzemeler

2 yumurta

1 çay bardağı süt

1 yarım çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı irmik

1 su bardağı un

1 adet vanilya şekeri

1 adet kabartma tozu

1 adet portakal

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1-2 damla limon suyu

Hazırlanışı

Bir tencerede şerbet 10 dakika kaynatılır ve limon suyu ilave edilerek soğumaya bırakılır.

Oda ısısında olan yumurtalar, şeker ile güzelce köpük olana kadar çırpılır.

Un ve kabartma tozu hariç her şeyi ilave edilir ve sürekli çırpılır.

Un ve kabartma tozu eklenir çırpılır.

Portakal kabuğunun kabukları içerisine rendelenip ilave edilir.

Küçük boy borcama sıvı yağ sürülür, revani borcama aktarılır.

Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede kızarana kadar pişirilir.

Fırından çıkardıktan beş dakika sonra portakalın suyu sıkılır ve revanin üstüne dökülür.

Revani portakal suyunu çektikten sonra soğuk olan şerbet de sıcak tatlıya dökülür.

3 ile 4 saat sonra servis edilir.

Afiyet olsun...