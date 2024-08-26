Portekiz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem

Düzenleme: Kaynak: AA
Portekiz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem

Portekiz'in başkenti Lizbon'un güneyinde Atlantik Okyanusu'nda 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Portekiz Ulusal Coğrafya Enstitüsü, sabah yerel saat ile 05.11'de (TSİ 07.11) Lizbon'un güneyindeki Sines kenti açıklarında, 19 kilometre derinlikte, 5,5 büyüklüğünde deprem bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Portekiz dışında İspanya'nın güneyi ve Fas'ın kuzeyinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi can veya mal kaybı yaşanmadı.

Uzmanlar, sismik bölgede 1969'dan bu yana en şiddetli depremin kaydedildiği bilgisini paylaştı.

Lizbon'da 1 Kasım 1755'de meydana gelen deprem ve bunun ardından oluşan tsunamide yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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