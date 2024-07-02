Portekiz ilki başardı. Ronaldo hüngür hüngür ağladı

EURO 2024 Son 16 Turu maçında Portekiz ile Slovenya karşı karşıya geldi.

A Milli Takım'ın bulunduğu F Grubu'ndan lider çıkan Portekiz, C Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Slovenya'yı penaltılarda 3-0 mağlup etti, çeyrek finale çıktı.

Karşılaşmanın kader adamı Cristiano Ronaldo idi. Etkisiz bir futbol ortaya koyan 39 yaşındaki dünya yıldızının eline 105. dakikada büyük bir fırsat geçti. 105. dakikada Diego Jota ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

Topu beyaz noktaya dike­n Cristiano Ronaldo'ya kaleci Oblak gol izni vermedi. Avrupa Şampiyonaları'nda gol atan en yaşlı futbolcu unvanını yakalamanın yanında Portekiz'i öne geçirme şansını da kaçıran Cristiano Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Portekizli futbolcunun annesi de tribünde ağladı.

115. dakikada Sesko da inanlmaz bir pozisyon kaçırdı. Pepe'nin büyük hatası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Sesko, kaleci Diogo Costa'yı geçemedi.

Mücadelenin normal süre ve uzatmaları golsüz sona erdi. Böylece EURO 2024'te ilk kez bir maç penaltılara kaldı.

Seri penaltı atışlarına Portekiz kalecisi Diogo Costa damga vurdu, Ilicic, Balkovec ve Verbic'in penaltılarını kurtardı. Seri penaltılarda Portekiz'in gollerini Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva kaydetti.

Portekiz bu sonuçla çeyrek finale çıkıp Fransa'nın rakibi oldu.