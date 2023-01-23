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Fernando Santos'un yeni takımı şaşkınlık yaratacak: Lewandowski'nin hocası olacak

Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz Milli Takımı'ndaki görevine son verilen teknik direktör Fernando Santos'un yeni adresi belli oluyor.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 20:52
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Portekiz Milli Takımı'ndan kovulan Santos ile ilgili flaş iddia

Fernando Santos'un yeni takımı şaşkınlık yaratacak: Lewandowski'nin hocası olacak
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Katar'daki Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu oynatmama kararı çok eleştirilen, kupaya erken veda edilmesinin ardından da görevine son verilen teknik direktör Fernando Santos'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

68 yaşındaki teknik adamın Polonya Milli Takımı ile görüştüğü, anlaşmanın sağlanma aşamasında olduğu ileri sürüldü.

Polonya Milli Takımı'nın başına geçmesi halinde Santos, Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü santrfor Robert Lewandowski'nin de hocası olacak.

Görüşmelerin olumlu devam ettiği ve anlaşmanın kısa sürede resmi olarak açıklanabileceği bildirildi.

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