Portekiz zorlanarak kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Portekiz zorlanarak kazandı

Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz, Çekya'yı 90+2'de gelen golle 2-1 yendi ve 3 puanı aldı.

Türkiye'nin F Grubu'ndaki rakipleri Portekiz ve Çekya, EURO 2024'de karşı karşıya geldi.

Portekiz, Çekya'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 devirdi ve gruba galibiyetle başladı.

Çekya, mücadelede 62. dakikada Provod'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Ardından 69'da Hranac (kendi kalesine) ve 90+2'de Conceiçao'nun golleri, Portekiz'i galibiyete taşıdı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

İlk hafta sonunda Türkiye, grubu 3 puanla lider kapatırken, Portekiz de 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Puansız Çekya üçüncü, Gürcistan dördüncü sırada bulundu.

SIRADAKİ MAÇ PORTEKİZ'LE

A Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını Portekiz ile yapacak.

Kritik maç, 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak.

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