Portekiz zorlanarak kazandı

Türkiye'nin F Grubu'ndaki rakipleri Portekiz ve Çekya, EURO 2024'de karşı karşıya geldi.
Portekiz, Çekya'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 devirdi ve gruba galibiyetle başladı.
Çekya, mücadelede 62. dakikada Provod'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Ardından 69'da Hranac (kendi kalesine) ve 90+2'de Conceiçao'nun golleri, Portekiz'i galibiyete taşıdı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
İlk hafta sonunda Türkiye, grubu 3 puanla lider kapatırken, Portekiz de 3 puanla ikinci sırada yer aldı.
Puansız Çekya üçüncü, Gürcistan dördüncü sırada bulundu.
SIRADAKİ MAÇ PORTEKİZ'LE
A Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını Portekiz ile yapacak.
Kritik maç, 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak.
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