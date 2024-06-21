Portekiz'de Arda Güler korkusu

A Milli Takımımız; 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında yarın Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan'ın ardından Portekiz'i de devirip gruptan çıkmayı garantilemek istiyoruz.

MONTELLA İYİ BİR SİSTEM KURMUŞ

Portekiz Milli Takımı'nın teknik patronu Roberto Martinez, Türkiye maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Ay-Yıldızlı ekibimize övgüler yağdıran İspanyol çalıştırıcı, "Türkiye, Hakan Çalhanoğlu gibi deneyimli bir oyuncuya sahip. Montella çok iyi bir sistem kurmuş, çok genç ve çok koşan bir takım. Gürcistan maçında Türk taraftarların desteğini gördük, o desteği arkalarına aldıklarında bizim maçı dengede tutmamız gerekiyor. Hücum futbolu oynuyorlar, ama savunmaya çok fazla önem vermiyorlar. Onlara karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

ARDA GÜLER OLAĞANÜSTÜ

Milli yıldızımız Arda Güler'e de övgüler yağdıran Martinez, "Son yıllarda çok iyi işler yapan bir oyuncu. Arda olağanüstü bir yetenek ve çok etkili. Arda Güler'in oyunu Türkiye'nin güçlü oyunu için önemli olacaktır ama bunlara önlem aldık" dedi.

RONALDO DAHA FAZLA ÇALIŞMALI

Cristiano Ronaldo'nun son durumu ile ilgili de Martinez şöyle konuştu: "Suudi Arabistan Ligi'ne baktığımızda maç yoğunluğu çok düşük. Cristiano'nun, Portekiz Milli Takımı'nda yer alabilmek için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Önümüzde de çok güçlü bir Türk taraftar atmosferi olacak. Bu kadar fazla turnuvada yer almış bir oyuncuyu 'Neden çağırdınız?' gibi bir soru sorulmasını anlamıyorum. Karşı kolay bir maç beklemiyorum."