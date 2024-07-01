Portekiz'de aşırı sağcı partiden polis ve jandarmaya gösteri çağrısı

Kaynak: AA
Portekiz'de aşırı sağcı partiden polis ve jandarmaya gösteri çağrısı

Portekiz'de muhalefetteki aşırı sağcı Chega Partisi, polis ve jandarmayı, hükümete karşı 4 Temmuz'da Meclis önünde gösteri yapmaya çağırdı.

Portekiz Polis Sendikası (PSP) ve Portekiz Jandarma Sendikası'nın (GNR) talep ettiği ücret artışını destekleyen Chega, önerisinin Meclis'te görüşüleceği gün hükümet üzerinde baskı oluşturmak amacıyla güvenlik güçlerini meydanlara davet etti. Chega lideri Andre Ventura, "Polis ve jandarmanın Meclis'e, koridorlarına ve dışına gelmesine ihtiyacım var. Ülkenin dört bir yanından gelsinler." açıklamasında bulundu.

10 Mart'taki erken genel seçimlerin ardından kurulan ve Luis Montenegro başbakanlığındaki merkez sağcı Demokratik İttifak hükümeti, polis ve jandarmaya kademeli olarak 300 avro zam yapmayı kabul etmişti.

Ancak Chega, bu artışın PSP ve GNR'nin talep ettiği gibi 400 avro olmasını istiyor.

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