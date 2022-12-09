Portekiz'den çok sert Ronaldo yalanlaması

Portekiz'den Cristiano Ronaldo hakkında yalanlama

Ronaldo'nun Fernando Santos ile yaptığı görüşmede Portekiz Milli Takım kampını terk etmekle tehdit ettiği yönünde çıkan haberler, federasyon tarafından yalanlandı.

Record gazetesi haberinde, Ronaldo'nun yedek kalma kararından sonra takım kampını terk etmekle tehdit ettiği, daha sonra kalmaya karar verdiğini yazmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Ronaldo'nun teknik direktör Fernando Santos ile görüşmesinde böyle bir tehditte bulunmadığı ve konunun asılsız olduğu belirtildi.

Ronaldo, Portekiz'in 6-1 kazandığı İsviçre maçına yedek kulübesinde başlamış ve mücadelenin son bölümlerinde oyuna girip 18 dakika sahada kalmıştı.

Ronaldo şu ana kadar turnuvada 4 maçta 1 gole imza attı.