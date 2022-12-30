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Jesus anlaşmak üzere. Yeni takımını Record yazdı

Fenerbahçelileri üzecek haber Portekiz basınından geldi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 20:04
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Portekiz'den flaş Jesus iddiası: Teklife olumlu cevap verdi

Jesus anlaşmak üzere. Yeni takımını Record yazdı
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Katar'daki Dünya Kupası'nda hayal kırıklığına uğrayan Portekiz'de Ronaldo'yu da yedek bırakarak büyük tepki geçen teknik direktör Fernando Santos'la yollar ayrılmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu daha sonra teknik direktör arayışlarına başlamış, ilk olarak da İtalya'nın Roma takımının başında olan Jose Mourinho ile görüşmüştü.

Ancak Mourinho ile anlaşma sağlanamayınca yeni arayışlar başladı.

Portekiz'in Record gazetesi yeni adayın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus olduğunu yazdı.

Jesus'un gelen teklife olumlu cevap verdiği, tarafların kısa süre içinde bir araya geleceği haberde yer aldı.

Sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile anlaşması olan Jesus'un bu süre içinde iki takımda birden çalışmayı hedeflediği ileri sürüldü.

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