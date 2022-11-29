Bir taraftar gökkuşağı bayrağı ile sahaya daldı

Portekiz'in Uruguay'ı 2-0 yendiği dünkü maçta Uruguaylı bir taraftar gökkuşağı bayrağıyla sahaya girdi.

Taraftar, ön tarafında "Ukrayna'yı Kurtarın" ve arkasında "İranlı Kadına Saygı" yazan bir Süpermen tişörtü giyiyordu.

Olay, maçın 51. dakikasında yaşandı. FIFA küresel televizyon yayını, sahayı işgal eden kişiyi göstermekten kaçındı, ancak güvenlik görevlileri tarafından takip edilen şahıs, sahada bayrağın arkasında koşarken görülebiliyordu. Maç görevlisi daha sonra sahadan bayrağı kaldırırken görüldü.

Katar'ın LGBTQ+ topluluklara yasak getirmesi nedeniyle gökkuşağı bayrağı, Dünya Kupası'nda tartışmalı bir bayrak oldu.

İşte o görüntüler;