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Bir taraftar gökkuşağı bayrağı ile sahaya daldı

Dünya Kupası'nda Uruguay ile Portekiz'in karşılaştığı maçta bir taraftar LGBT bayrağı ile sahaya girdi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:28
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Portekiz'in Uruguay ile oynadığı maçta bir taraftar gökkuşağı bayrağı ile sahaya daldı

Bir taraftar gökkuşağı bayrağı ile sahaya daldı
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Portekiz'in Uruguay'ı 2-0 yendiği dünkü maçta Uruguaylı bir taraftar gökkuşağı bayrağıyla sahaya girdi.

Taraftar, ön tarafında "Ukrayna'yı Kurtarın" ve arkasında "İranlı Kadına Saygı" yazan bir Süpermen tişörtü giyiyordu. 

Olay, maçın 51. dakikasında yaşandı. FIFA küresel televizyon yayını, sahayı işgal eden kişiyi göstermekten kaçındı, ancak güvenlik görevlileri tarafından takip edilen şahıs, sahada bayrağın arkasında koşarken görülebiliyordu. Maç görevlisi daha sonra sahadan bayrağı kaldırırken görüldü. 
Katar'ın LGBTQ+ topluluklara yasak getirmesi nedeniyle gökkuşağı bayrağı, Dünya Kupası'nda tartışmalı bir bayrak oldu.

İşte o görüntüler;

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avar çağatay
29.11.2022 10:01
sizde bu rezilliği haber yaparak ne tarafta olduğunuzu gösterdiniz aferin !  
 
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