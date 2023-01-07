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Ronaldo'yu oynatmayan Santos gitti: Martinez geldi

Katar'daki dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan Portekiz, Martinez ile anlaştı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 16:50
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Portekiz'in yeni hocası belli oldu: Ronaldo etkisi

Ronaldo'yu oynatmayan Santos gitti: Martinez geldi
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Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu.

The Athletic'in haberine göre, Portekiz, Roberto Martinez ile prensip anlaşmasına vardı. İspanyol teknik adamın, resmi işlemlerinin gelecek hafta sonuna kadar bitmesinin beklendiği aktarıldı.

2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

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