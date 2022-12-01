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Portekiz'de Nuno Mendes şoku

Uruguay maçında sakatlanan Nuno Mendes Dünya Kupası'nı kapattı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:46
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Portekiz'in yıldız oyuncusu Nuno Mendes sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kapattı

Portekiz'de Nuno Mendes şoku
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Portekiz, Nuno Mendes'siz kaldı.

Yıldız futbolcunun Uruguay maçında kalçasından aldığı darbe nedeniyle sakatlandığı ve durumunun ciddiliği nedeniyle kalan maçlarda oynayamayacağı açıklandı.

Teknik direktör Santos, "Maalesef Nuno Dünya Kupası'nın geri kalanında yok. Bizimle kalmak istiyor ve kulübü onun bizimle kalmasını kabul etti, burada iyileşebileceğine inanıyor. Bizimle birlikte olmak konusundaki büyük arzusunu takdir ediyoruz. Bu takımın ruhunu yansıtıyor. Önemli ve güzel." dedi.

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