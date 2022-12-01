Portekiz'de Nuno Mendes şoku

Portekiz, Nuno Mendes'siz kaldı.

Yıldız futbolcunun Uruguay maçında kalçasından aldığı darbe nedeniyle sakatlandığı ve durumunun ciddiliği nedeniyle kalan maçlarda oynayamayacağı açıklandı.

Teknik direktör Santos, "Maalesef Nuno Dünya Kupası'nın geri kalanında yok. Bizimle kalmak istiyor ve kulübü onun bizimle kalmasını kabul etti, burada iyileşebileceğine inanıyor. Bizimle birlikte olmak konusundaki büyük arzusunu takdir ediyoruz. Bu takımın ruhunu yansıtıyor. Önemli ve güzel." dedi.