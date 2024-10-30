Portekizli üreticiler Avrupa ayakkabı sektörüne göz dikti

Portekiz, ayakkabı üretiminde zengin bir tarihe ve güçlü bir iş gücüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Fitch Ratings, Portekiz’in ekonomik görünümünün, önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ı geride bırakma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, ülkenin uzun vadeli borç verme notunu BBB+'dan A-'ya yükseltti. Bu durum, Portekiz’in uluslararası arenada daha fazla dikkat çekmesini sağlıyor.

Ayakkabı Sektöründe Yenilikçi Adımlar

Portekiz Ayakkabı Komponentleri ve Deri Ürünleri Derneği (APICCAPS) başkanı Luís Onofre, her yıl üretilen 24 milyar çift ayakkabının %90’ının Asya’da üretildiğini belirterek, “Pazarın sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz; Portekiz gibi oyuncular için yer olduğunu düşünüyoruz” dedi. Dernek, 500 firmayı temsil ederek, Portekiz’in ayakkabı üretiminde %80’lik bir paya sahip olduğunu vurguluyor.

Portekiz’in ayakkabı sektörü, 2020 yılına kadar 600 milyon euro (yaklaşık 649 milyon dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırım, inovasyon, sürdürülebilirlik ve uluslararasılaşma alanlarına odaklanacak. APICCAPS iletişim direktörü Paulo Gonçalves, “Amacımız, yeni ürünlerin geliştirilmesinde Portekiz ayakkabı sektörünü uluslararası bir referans haline getirmektir” dedi.

Sürdürülebilirlik ve Yenilikte Öncülük

Portekiz Ayakkabı Teknolojik Merkezi (CTCP), geleceğe yönelik biyomaterialler üzerinde çalışarak sektördeki sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Porto yakınlarındaki São João de Madeira’da bulunan bu nonprofit kuruluş, 2022’den beri sürdürülebilir ve döngüsel bir biyoekonomi için yol haritası oluşturan BioShoes4All projesini yürütüyor. CTCP, yerel atık akışlarından yararlanarak zeytin çekirdekleri ve kestane kabukları gibi agro-endüstriyel hammaddeleri kullanıyor.

Lemon Jelly markası, geri dönüşüm teknolojisi ile ürettiği ayakkabılarla dikkat çekiyor. Şirketin Porto’daki fabrikası, yenilenebilir enerji ile çalışarak %90 daha az karbon emisyonu üretiyor. Markanın satış direktörü Catarina Véstia, “Sürdürülebilirlik adına küçük bir adım atıyoruz, ama bu bizim adımımız” dedi.

Ayakkabı üretiminde HILOS devrimi

Gelenekten Geleceğe: Carlos Santos

Carlos Santos markası, 1942 yılından bu yana ayakkabı üretiminde kendine yer edindi. Kurucusu Carlos Santos’un, babasından öğrendiği sanatla oluşturduğu marka, aile değerlerine dayalı bir yapı sergiliyor. Santos, Goodyear Welted Construction gibi geleneksel yöntemleri kullanarak, Portekiz’in imza niteliğindeki zanaatkarlık geleneğini yaşatıyor.

Carlos Santos’un oğlu Armando, ailesinin geçmişine sadık kalarak, markanın uluslararası alandaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Fabrikada 70 yıllık deneyim ve uzmanlık bir araya gelerek, Portekiz’in ayakkabı sektörünü geleceğe taşımakta önemli bir rol oynuyor.

Portekiz, ayakkabı sektöründe yaptığı yenilikçi yatırımlarla ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarıyla, Avrupa’nın en dikkat çekici üretim merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. Bu stratejilerle, sektördeki uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.