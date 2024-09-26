Portföy Yönetimi Sektörü’nün yönettiği varlık büyüklüğünde dev artış

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), Portföy Yönetimi Sektörünün % 92’sini temsil ederken TKYD Başkanı Yağız Oral Portföy Yönetimi Sektörünün en son verileri açıklandı.

Son senelerde yüksek büyüme dönemine giren sektör, yatırımcıların artan ilgisi ve aynı zamanda finansal okuryazarlığın da artmasıyla 2020 yılı Ağustos ayı sonunda 348 milyar liradan dört senede % 1,500 büyüyerek 2024 Ağustos sonu itibariyle 5,6 trilyon lirayı gördüğü aktarıldı.

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN YÖNETTİĞİ VARLIKLAR YÜKSELDİ

TKYD Başkanı Yağız Oral, Türkiye’nin istikrarlı büyüme için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansman kaynağının sağlanmasında portföy yönetimi sektörünün katkısının artarak devam ettiğini ve edeceğini belirtti.

Oral, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2015’de fon kuruculuğunu Portföy Yönetimi Şirketlerine devretmesi ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun (TEFAS) Takasbank tarafından devreye alınması, sektör için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Oral, ürün çeşitliliğinin artması ile tasarruf sahiplerinin tasarruflarını, büyüklüğüne bakmaksızın farklı varlık gruplarındaki fonlara yönlendirmelerinin etkisiyle sektör büyüklüğünün 5,56 trilyon liraya ulaştığını söyleyerek sektörün yönettiği varlıklar GSYH’nin %16’sına geldiğini belirtti.

Ağustos 2020’de 3 milyon olan yatırım fonu yatırımcı sayısının Ağustos 2024 itibarı ile 5,2 milyon kişiye ulaştığını söyleyen Oral, bunun yüzde 73’lük bir artışa denk geldiğini söyledi.

Oral, yönetim kurulu üyeliğini üstlendiği Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği EFAMA’nın raporları kapsamında, 2023 sonu itibarı ile Avrupa Portföy Yönetimi Sektörü’nün yönettiği varlıkların 20,6 trilyon Euro büyüklük ile Avrupa GSYH’nin % 120’sinde olduğunu, dünyaya bakıldığında dünya fon yönetimi sektörünün 67 trilyon Euro büyüklük ile dünya GSYH’nin % 69’u civarında olduğunu ifade etti.

“YATIRIM FONLARI 3,6 TRİLYON LİRA BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI”

Yağız Oral, Ağustos 2024 itibarı ile yatırım fonlarının 3,6 trilyon TL’ye ulaştığını, Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) fon tutarının 1,0 trilyon lira eşiğini geçtiğini belirterek, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon tutarının 75,6 milyar TL’ye ve diğer yönetilen varlıkların ise 879 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

Oral yatırım fonlarının hızlı büyümesinin 2024’te de devam ettiğini belirterek 2023 yılı sonundan 23 Eylül 2024’e kadar 1,4 trilyon lira net giriş yaşandığını ve yatırım fonları büyüklüğü 3,9 trilyon lira olduğu aktarıldı.

“KURUMSAL YATIRIMCILARIN REEL EKONOMİMİZE KATKISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR”

Kurumsal yatırımcıların da reel sektöre yaptığı yatırım tutarının 23 Eylül 2024 itibarı ile yaklaşık 691 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Oral, bu tutar arttıkça şirketlerin uzun vadeli kaynaklara kurumsal yatırımcılar aracılığı ile rahat bir biçimde göreceğini ve ekonomik büyümenin uzun vadede sürdürülebilir şekilde artacağını belirtti.

Oral, küresel piyasalarda olduğu gibi, yatırım yönetiminde sürdürülebilirliğin ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim’in/ Environmental, Social and Governance (ESG) öneminin aynı paralelde Türkiye’de de arttığını belirterek, bu temada kurulan fonların büyüklüğünün 23 Eylül itibarı ile 14,5 milyar liraya ulaştığını vurguladı.

Oral, sektör olarak sürdürülebilirlik ve çevreci fonlar temasını en iyi şekilde desteklemeye devam edeceklerini böylelikle yeşil dönüşüme katkılarının katlanarak artacağını söyledi.