Porto Riko'da acil durum ilan edildi

Kaynak: AA
Porto Riko'da acil durum ilan edildi
Porto Riko'da artan dang humması vakaları sebebiyle sağlıkta acil durum ilan edildi.

Porto Riko Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede dang humması vakalarındaki artış ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede yılbaşından beri çoğunluğu başkent San Juan'da olmak üzere en az 549 dang humması vakasının belirlendiği, 340'ı aşkın kişinin de hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

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Vakalardaki artış sebebiyle halk sağlığının korunması adına acil durum ilan edildiği vurgulanan açıklamada ayrıca, yaklaşık 3,2 milyon nüfusa sahip Porto Riko'da 2023'te 1293 dang humması vakası görüldüğü belirtildi.​​​​​​​

Sağlık Bakanı Carlos Mellado, konuyla ilgili açıklamasında, dang humması vakalarında bu sene rekor sayılara ulaşıldığını söyledi.

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminin ardından genel olarak hafif ateşe neden olan hastalık, bazı vakalarda ölüme sebep olabiliyor.

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