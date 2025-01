Portsmouth'tan kritik galibiyet

Portsmouth, Swansea City'yi 4-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek küme düşme hattından çıktı. Josh Murphy'nin 22. dakikada attığı golle başlayan ev sahibi ekip, Paddy Lane'in 29. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Swansea, ikinci yarıda fırsatlar bulsa da etkili olamayınca, Portsmouth farkı açmayı başardı.

PORTSMOUTH’UN EV SAHİPLİĞİNDE YÜKSELİŞ

Portsmouth, son beş maçında evinde 13 puan toplayarak ve 14 gol atarak formda bir döneme girdi. Özellikle Swansea'yi 4-0 yenmeleri, takımın bu süreçteki en dikkat çekici zaferi oldu. Ev sahibi, bu galibiyetle ligde 21. sıraya yükseldi.

Portsmouth’un zorlu bir deplasman serisi olsa da, evindeki etkili performansı, düşme hattından uzaklaşma mücadelesinde onlara umut verdi. Bu galibiyet, John Mousinho'nun ekibinin, özellikle evindeki oyun anlayışını geliştirerek toparlanmasının önemli bir göstergesi oldu.

Swansea ise maç boyunca, ev sahibi ekibin baskısına karşılık veremedi ve kötü bir gün geçirdi. Özellikle savunmada yaptıkları hatalar, Swansea’nin en ağır mağlubiyetini almasına sebep oldu. Bu mağlubiyet, Luke Williams’ın ekibinin zayıf anlarında, konsantrasyon eksikliği ve defansif hataların bir araya geldiği bir maç oldu.

İLK YARIDAKİ BASKI AVANTAJI GETİRDİ

Portsmouth, maça hızlı başladı. Zak Swanson'ın orta saha civarında Liam Cullen'i top çalarak başlattığı atak sonucunda, Josh Murphy’nin güzel vuruşuyla ev sahibi 1-0 öne geçti. Ardından, Swansea’nin savunma hatası sonrası Paddy Lane, topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. Bu iki gol, maçın ilerleyen dakikalarındaki baskıyı daha da pekiştirdi.

Swansea ise topa sahip olma konusunda başarılı olsa da, Portsmouth'un baskısı karşısında etkili olamadı. Eom Ji-Sung’ın topu kaybetmesi ve ardından gelen fırsatları değerlendiremeyen Swansea, savunmada daha fazla hataya imza attı.

İKİNCİ YARIDA HEYECANLI OYUN

İkinci yarıya Swansea, maçın kontrolünü elinde tutmaya çalıştı. Eom Ji-Sung'ın kaleci Nicolas Schmid tarafından kurtarılan şutunun ardından, Josh Tymon’ın dar açıdan vurduğu top direkten döndü. Ancak bu fırsatlar, Swansea'nin geri dönüş yapmasına yetmedi.

Portsmouth, 3. golü ise set-pieces’te buldu. Freddie Potts'ın soldan yaptığı ortada, Ryley Towler topu ağlara gönderdi. Sonrasında, Swansea’nin savunması tamamen dağılınca, Colby Bishop’un 4. golüyle maç sona erdi.

JOHN MOUSİNHO: "ÇOK İYİ BİR GALİBİYET"

John Mousinho, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, takımının mükemmel bir oyun sergilediğini söyledi. "Çok iyi bir galibiyet aldık. Temiz bir sheet almak, dört gol atmak ve bu performansı sergilemek çok önemliydi. Swansea, topa sahip olma konusunda ligin en iyi takımlarından biri, ancak onlara karşı iyi bir baskı yapmayı başardık" dedi.

LUKE WİLLİAMS: "KÖTÜ GÜNÜMÜZDEYDİK"

Swansea’nın teknik direktörü Luke Williams, takımının kötü performansını kabul etti. "Koşullar ve rakip gerçekten bizi zorladı. Çok kötü bir gündü. Daha tutarlı bir takım olmak için bu tip maçlardan ders çıkarmalıyız," dedi. Williams, önceki iki maçlarının performansını hatırlatarak, takımının doğru yolda olduğunu belirtti.

????️ The gaffer reacts to this afternoon’s defeat at Fratton Park.



???? https://t.co/mKNpEVWZgk pic.twitter.com/sNz5JVsf7X