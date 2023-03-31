'Postacı' kılığına bürünen polisten süper operasyon

DHA - Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri, postacı kılığına girerek şüphelilerin evlerine baskın düzenledi ve şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda, metamfetamin, bonzai, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Operasyonda şüpheliler M.S., R.Ö., S.Ö. ve H.T. yakalanarak, gözaltına alındı.
Başarılı operasyon, uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelenin devam edeceği sinyalini verdi.
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