Postanedeki banka bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Manisa Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'ndeki hizmet veren PTT şubesine annesiyle giden çocuk, oturduğu bankın demirlerinin arasına bacağını sıkıştırdı. Bunun üzerine PTT'nin özel güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akhisar İtfaiye Amirliği ekipleri, demirlerin arasını genişleterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.