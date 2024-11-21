Postecoglou, Bentancur'a sahip çıktı

Tottenham Hotspur menajeri Ange Postecoglou, orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur’un aldığı yedi maçlık men cezasına itiraz edeceklerini açıkladı. Postecoglou, Bentancur’un bir hata yaptığını kabul etmekle birlikte, oyuncusunun “olağanüstü bir insan” olduğunu vurguladı.

Bentancur, Uruguay televizyonunda Haziran ayında yaptığı bir açıklamada takım arkadaşı Son Heung-min hakkında ırkçı bir ifadede bulunmuştu. Son'un görünüşüyle ilgili yaptığı "Hepsi aynı görünüyor" yorumunun ardından İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından suçlu bulundu ve yedi maçtan men edildi. Ayrıca, oyuncuya 100 bin sterlin para cezası verildi ve yüz yüze bir eğitim programına katılması zorunlu kılındı.

Postecoglou, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, "Rodrigo’nun yaptığı açıklamanın yanlış olduğunu kabul ediyoruz. Ancak cezanın ağır olduğunu düşünüyoruz. Kendisiyle karar öncesi konuştum; hatasını kabul etti ve her türlü cezayı kabullenmeye hazırdı. Biz de kulüp olarak onun yanındayız. Rodrigo, muhteşem bir takım arkadaşı ve karakter olarak hatasız bir insan," dedi.

SON VE BENTANCUR'DAN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Bentancur, olay sonrası sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. Açıklamasında, “Bu çok kötü bir şakaydı. Hiçbir şekilde kasıtlı olarak saldırgan bir şey söylemek istemezdim,” ifadelerini kullandı. Güney Koreli futbolcu Son Heung-min de takım arkadaşının niyetinin kötü olmadığını düşündüğünü söyledi ve özrünü kabul etti.

CEZANIN ETKİSİ

Bentancur’un cezası, Manchester City, Liverpool ve Chelsea gibi önemli Premier Lig maçlarının yanı sıra Carabao Kupası çeyrek finalinde Manchester United karşısında forma giymesini engelleyecek. Ancak bu süre zarfında UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynayabilecek.

Tottenham yönetimi, cezanın ağır olduğunu savunarak temyize başvurdu. Kulüp, suçlamayı kabul etmekle birlikte, cezanın yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. İngiliz futbolunda ırkçılığa karşı artan duyarlılık ise bu tür olayların cezasız kalmaması gerektiğine dair bir kamuoyu baskısı yaratıyor.

Bentancur’un durumu, son yıllarda Güney ve Güneydoğu Asya kökenli futbolculara yönelik artan ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. FA’nın kararına rağmen Tottenham’ın oyuncusuna verdiği destek dikkat çekerken, bu olayın futbol dünyasında daha geniş bir tartışmaya yol açması bekleniyor.

Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi