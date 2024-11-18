Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi

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Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi

Tottenham’ın Uruguaylı oyuncusu Bentancur, takım arkadaşı Heung-min Son'a yönelik yaptığı ırkçı espri nedeniyle ceza aldı. Bentancur, 7 maç cezaya çarptırıldı.

Tottenham'ın orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur, takım arkadaşı Heung-min Son'a ırkçı hakarette bulunduğu gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 7 maç men cezasına çarptırıldı. Bentancur'a ayrıca Eylül ayında 100 bin sterlin para cezasına verilmişti.

Geçtiğimiz haziran ayında ülkesi Uruguay'da bir televizyon programına çıkan Bentancur, Son'dan bahsederken "Korelilerin hepsi birbirine benziyor" ifadelerini kullanmıştı. 27 yaşındaki futbolcu daha sonra sosyal medya hesabından özür dilemiş ve yorumlarının "çok kötü bir şaka" olduğunu söylemişti.

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