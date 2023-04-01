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Fenerbahçe Alagöz Holding Beşiktaş GKN Kargo'ya fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş GKN Kargo'yu 90-70 yendi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:50
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Fenerbahçe Alagöz Holding Beşiktaş GKN Kargo'ya fark attı
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İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci müsabakası, 3 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da BJK Emlakjet Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya Vandersloot ve McBride'ın üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, Stewart'ın 4. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle farkı çift hanelere çıkardı: 13-3. İlk periyot, sarı-lacivertlilerin 27-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iki takım da savunmada etkili başladı. İlk sayıları 14. dakikada Beşiktaş GKN Kargo bulurken, Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına 40-28 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, 23. dakikada Kübra Sevindik'in üçlüğüyle farkı tek hanelere çekti: 42-33. Stewart'ın etkili oyunuyla toparlanan Fenerbahçe Alagöz Holding, 27. dakikada McBride'ın üçlüğüyle farkı 15 sayıya taşıdı: 55-40.

Son periyoda 65-48 üstün giren Fenerbahçe Alagöz Holding, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 90-70 galip ayrıldı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Polat Parlak, Yücel Çilingir, Seda Esen

Fenerbahçe Alagöz Holding: Merve Aydın 4, Vandersloot 17, McBride 25, Stewart 14, Stokes 8, Alperi Onar 6, Selin Gül 9, Manolya Kurtulmuş 2, İdil Saçalır, Gizem Başaran Turan 5

Beşiktaş GKN Kargo: Evans 24, Kübra Sevindik 8, Melek Uzunoğlu 7, Elif Bayram 11, Billings 15, Yağmur Taşar 5, Draskicevic, İrem Naz Topuz

1. Periyot: 27-14

Devre: 40-28

3. Periyot: 65-48
(AA)

 

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