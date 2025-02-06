Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit’te İzlanda’yı 83-76 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Takımın başantrenörü Ekrem Memnun "Nasıl oynayacaklarını biliyorduk. Biz de basit atışlar kaçırdık ama bütün maçı kontrollü götürdük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir maç bekliyordum, beklediğimden biraz daha zor oldu. Hedefimiz aynı Romanya'yı da yenip 6'da 6 yapmak" dedi.

TÜRKİYE 83 İZLANDA 76

Salon: Kocaeli Yahya Kaptan Şehir Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Sinisa Prpa, Diana Lapanovic, Eirini Margarita Tsantalil

Türkiye: Sevgi Uzun 11, Ayşe Cora 17, Pelin Bilgiç 11, Elif Bayram 8, Tilbe Şenyürek 12, Manolya Kurtulmuş 7, Göksen Fıtık 2, Berfin Sertoğlu, Meltem Yıldızhan 15, Melek Uzunoğlu

Başantrenör: Ekrem Memnun

İzlanda: Thelma Dis Agustsdottir 10, Tinna Alexandersdottir 2, Thora Jonsdottir 10, Sara Run Hinriksdottir 29, Danielle Rodriguez 17, Eva Eliasdottir, Dilja Larusdottir 2, Agnes Svansdottir, Anna Svansdottir 6, Kristrun Olafsdottir

Başantrenör: Benedikt Gudmundsson

1. Periyot: 22-15 (Türkiye lehine)

Devre: 38-33 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 64-56 (Türkiye lehine)