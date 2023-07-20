Potlaç Kadın Emeği Pazarı açılıyor

Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek için hayata geçirdiği Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yalnızca kadınların el emeği ürünlerinin yer alacağı Kadın Emeği Pazarı kurmaya hazırlanıyor.

Feneryolu Sabit Pazar Alanı’nda kurulacak Potlaç Kadın Emeği Pazarı’nda bu yıl Kadıköy’de yaşayan ve el emeği üretim yapan 206 üretici kadın stant açacak.

Pazar alanında ise 20 stant olacak ve her hafta farklı üretici kadınlar kendilerine özgü el yapımı ürünlerle tezgahlarının başındaki yerini alacak.

Ziyaretçiler pazarda; keçe, süsleme, boyama, çanta yapımı, bez bebek, oyuncak, kanaviçe, takı, örgü, tığ, dikiş, seramik, tahta işleri, cam, resim gibi birbirinden özel birçok ürüne erişme imkânı bulacak. Potlaç Kadın Emeği Pazarı’nda sadece el emeği ürünlere yer verilecek, gıda ürünleri satılmayacak.

Potlaç Kadın Emeği Pazarı, Ekim ayına kadar Cuma ve Cumartesi günleri 11.00-19.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.