Powell’a Fed yetkilisinden destek

Kaynak: Haber Merkezi
Powell’a Fed yetkilisinden destek

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed Başkanı Jerome Powell’ın “faizleri düşürme zamanı geldi” açıklamasına destek verdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD merkez bankasının faiz oranlarını indirmeye başlamasının uygun olduğuna inandığını belirtti.

Daly, Bloomberg TV’ye verdiği mülakatta, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda verdiği mesajına destek vererek “Politikayı ayarlama zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Politikanın izleyeceği yolu tam olarak bilmek için henüz çok erken olduğunu belirten Daly, merkez bankasının 17-18 Eylül’deki toplantısında çeyrek ya da yarım puanlık bir faiz indirimini destekleyip desteklemeyeceği hakkında bilgi vermedi.

Daly, Fed’in enflasyonu yüzde 2’lik hedefine düşürmesi gerektiğini, fakat kendisi ve meslektaşlarının sıkı para politikasının işgücü piyasasına zarar vermesini engellemeye çalışacaklarını dile getirdi.

Bir diğer Fed üyesi Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise enflasyonda hala yukarı yönlü riskler olduğunu fakat soğuyan işgücü piyasası karşısında faiz oranlarının “aşağı çekilmesini” desteklediğini dile getirdi.

Barkin, enflasyonun yıllık bazda Fed’in yüzde 2’lik hedefine ulaşması için önümüzdeki altı ayda “gerçekten iyi” veriler gelmesi gerekeceğini dile getirdi. “Rakamlar gerçekten iyi değil de sadece oldukça iyiyse, yüzde 2’nin üzerinde bir seviyede plato yapma riskimiz var” ifadelerini kullanan Barkin, jeopolitik gelişmelerin, küreselleşmenin ve konut sektörünün durumunun enflasyon üzerinde orta vadeli riskler olduğunu dile getirdi.

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